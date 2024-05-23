Saç beyazlaması sona eriyor: İbn-i Sina'dan simsiyah yapan öneri! Kelliği bitiren o, son araştırmalar söylüyor

İbn-i Sina asırlar öncesinden pek çok sağlık probleminin çözümü için doğal yöntemleri önerdi. Nitekim birçok sağlık problemine adeta çözüm sunabilen İbn-i Sina, saç beyazlaması problemine karşı da 3 doğal yağ önerisinde bulundu. Söz konusu doğal yağlar sayesinde, adeta saç beyazlaması problemi sona erebiliyor. Son araştırmalar ortaya çıkardı... Bu yağlar saç beyazlamasına son veriyor!

İBN-İ SİNA'NIN SAÇ BEYAZLAMASINA KARŞI ÖNERİLERİ

Saç beyazlaması problemi pek çok farklı sebebe bağlı olarak meydana gelebilir. Ayrıca söz konusu sebepler arasında; genetik faktörler, kullanılan kimyasal ürünler ya da bambaşka bir neden de olabilir. Bunun yanı sıra saç beyazlaması problemi ile genç yaşlarda karşılaşan pek çok insan kimyasal boyalara yönelebiliyor. Ancak kimyasal boya kullanmak istemeyenler, İbn-i Sina'nın adeta saç beyazlamasını önleyebilen 3 doğal yağ önerisini de tercih edebiliyor.

İbn-i Sina asırlar öncesinden saç beyazlaması sorunu için adeta saçları simsiyah yapabilen 3 doğal yağ tavsiyesinde bulundu. Nitekim İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden adeta saçları simsiyah yapabilen 3 doğal yağ önerisi şu şekilde; Keçiboynuzu Yağı, Ban Otu Yağı ve Çörek Otu.

Keçiboynuzu Yağı: İçerisindeki bileşenler ve vitaminler sayesinde güçlü bir besin kaynağı olarak bilinen keçiboynuzu yağı, içerdiği antioksidan maddelerle güçlü ve parlak saçların elde edilmesine yardımcı olabilir.

Ban Otu Yağı: Saçların beyazlamasını önleme konusunda yardımcı olabilen ban otu yağının saç çıkartma özelliği de bulunabiliyor.

Çörek Otu: Saç derisindeki kaşıntı problemine çözüm olabilen çörek otu, saç kırılmasını önleyebilir ve saçlara nem kazandırabilir. Bunların yanı sıra kepeklenmeyi engelleyebilir. Ayrıca adeta saç beyazlamasının önüne geçebilir. Bu nedenle saçları adeta simsiyah yapabilir.

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İbn-i Sina'nın adeta saçları simsiyah yapabilen önerileri, pek çok kişi tarafından tercih edilebiliyor. Ancak her cilt yapısı farklı olduğundan dolayı söz konusu doğal yağlar herkeste aynı sonucu vermeyebilir. Bunun yanı sıra İbn-i Sina'nın yukarıdaki önerilerini hassas cilde sahip olanların, alerji etkisi oluşabilecek kişilerin ve farklı bir sağlık problemi oluşabilecek kişilerin uzman bir doktora danışmadan kullanmaları önerilmiyor.