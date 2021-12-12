Yaşlandıkça, saçımızın orijinal rengi rengini kaybedip farklılaşıyor. Bunun nedeni melanin adı verilen pigmentin kaybı. Ancak yapılan araştırmalar saçlardaki grileşme sürecinin en azından geçici olarak geri alınabileceğini ortaya koyuyor.

Columbia Üniversitesi tarafından Yapılan araştırmada beyazlayan saçların boyamadan eski doğal rengine dönmesinin mümkün olduğu ortaya koyuldu.

Soğan kürü ile saçların beyazlamasına çözüm

Soğan kürü ile saçların beyazlamasına son verin. Eskiden günümüze kadar saçların uzamasını ve güçlendirilmesinde etkili olan aynı zamanda saç beyazlamasını engelleyen, soğan kürü uygulanarak saçlarda oluşan ve oluşacak beyazlamalar engellenebilir.

Soğan kürü; saçların beyazlamasını engeller, saçın seyreldiği bölgelerde tekrara saç çıkmasını sağlar, beyazlayan saçları eski haline döndürür, saçları besler, saç derisindeki mikropları ve parazitleri öldürür, mantar enfeksiyonlarına karşı etkili olan muhteşem bir tedavi edici özelliğe sahiptir.

Saç beyazlaması nasıl engellenir?

Haftada 3 gün olmak üzere duştan 1 saat önce badem yağı ile saçlara masaj yapınız.

Stres ve sıkıntıdan mümkün mertebe uzak durulmalıdır.

Sağlıklı beslenmeye önem verilmelidir.

A, C ve E vitamini içeren besinler ve içecekler tüketilmelidir.

Spor aktiviteleri yapılarak vücuttaki gerginlik ve stres azaltılabilir.

Ağır kimyasallar içeren şampuanlar kullanılmamalıdır.

Saçı yıpratan ve saç pigmentleri öldüren saç boyalarından uzak durulmalıdır.

Horozibiği çiçeğinin suyu ile hazırlanan karışımlar saça uygulanabilir.

Çörek otu yağı ve zeytinyağı saça sürülerek beyazlama engellenebilir.

Saç beyazlama neden olur?

Yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtım gibi nedenlerin yanı sıra saçı çok sıcak suyla yıkamak, sürekli fönle kurutmak, saç boyası kullanmak, renk veren hücrelerin ölümü, yaşlanma, fazla kimyasala maruz kalma ve ilaç kullanımı saçların erken beyazlamasının nedenlerindendir.

Ortalama saç beyazlama yaşı

Saç beyazlaması beyaz ırkta 30'lu yaşların ortalarından itibaren başlarken, Asya ırkında 30'lu yaşların geç döneminde, Afrika ırkında ise 40'lı yaşlarda başlar. 50'li yaşlarda ise kişilerin hemen hemen %50'sinin saçlarında belirgin beyazlama başlamıştır.