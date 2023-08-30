Sabunotu çiçeği: Adı yabancı bile gelse hemen satın alınan, büyük etki gösteren ürün bu! Ne fayda edecek?

Avrupa ve Asya'ya özgüdür. Yurdumuzda, bazıları endemik olmak üzere 20 kadar türü yetişir. Dilimizde Sabun otu, Kargasabunu, Köpürgen, Sabun çiçeği ve Tahdik otu adları ile bilinmektedir.

Sabunotu nedir? Faydaları nelerdir?

Saponaria officinalis, çiçekleri güzel ve hoş kokulu olduğundan süs bitkisi olarak yetiştirilir. Halk arasında sabun çiçeği, kartopu, kargasabunu, köpürgen, tahdik otu gibi adlarla bilinir.

Sabunotu, içerdiği 'saparin' nedeniyle suda köpürür. Bu nedenle eskiden yünlü kumaşların yıkanmasında kullanılmıştır. Halen antika halıların temizlenmesinde kullanılmaktadır. Bitkinin yaprakları doğranıp kaynatıldıktan sonra elde edilen sıvı, sabun olarak kullanılır. Bu durum bitkiye verilen yerel isimlere de yansımıştır ( kargasabunu, köpürgen, sabunotu v.s. ). Bazı yörelerde ise çöven otu denir ( Ancak gerçek çöven otu gypsophila türlerine denir. ).

Sabun otu çiçeğinin faydaları

Saponaria officinalis, tür adından da anlaşılacağı gibi ( Officinalis, tıbbi ve şifalı bitkiler için kullanılmaktadır. ) şifalı bir bitkidir. Kurutulmuş köklerinden yapılan sabunotu çayı bazı hastalıklara karşı iyi geldiği bilinmektedir ( İdrar söktürücü, cilt hastalıkları v.s. ). Ayrıca bitkiden bir tür zamk elde edilir, tahin helvası yapımında kullanılır.

Sabunotu çiçeği ilkbahardan sonbahara kadar yalancı şemsiye şeklinde, demet halinde, katlı, güzel kokulu, pembemsi beyaz renklerde çiçek açar. Rizomludur ( yer altı köksaplı ), etrafına yayılır. Yarı gölge yerleri ve nemli, gübreli toprakları sever, soğuğa dayanıklıdır. Tohumla, çelikle ve kök sürgünleri ile üretilir. Yetiştirilmesi kolay, zahmetsiz bir çiçektir.

Sabunotunun az bilinen yararları nelerdir? Faydaları

Sabun otunun başlıca faydaları

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-Çoğu bitki gibi kökü ,yaprakları ve çiçekleri kaynatılıp çay olarak içilir. Harici lapası kullanılır. Öğütülüp bala pekmeze karıştırılıp yenir.

-Özellikle ergenlik sivilcelerinden şikayetçi olan gençler bu bitki ergenlik sivilcelerine iyi gelmektedir.

-Soğuk algınlığı ve grip hastalığına iyi gelir.

-Kanı temizleme etkisi vardır.

-Romatizma, adale ve kas ağrılarına iyi gelir.

-Saçlara kuvvet ve canlılık verir.

-Karaciğer yetersizliğine iyi gelir.

-Kurdeşen deri hastalığına iyi gelir.

-Sedef ve egzama gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

-Safra söktürücüdür. Safra kesesinin kasılmasını uyarmak suretiyle safra akışını artır.

Kullanım Şekli : İki tatlı kaşığı sabun kökü demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir. UYARI : Aşırı dozajda sabun ot kökü çayı mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olur. Lütfen uzmanınıza danışmayı unutmayın!