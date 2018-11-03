Sabunla cilt temizlemek yanlış mı?

Özellikle kokulu sabunlar hassas ciltlerde kızarıklığa ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Yüzünüzü yıkarken kullandığınız sabunun pH değerinin 5.0-5.6 arası olmasına, kokusuz olmasına ve nemlendirici içermesine dikkat edin.

Tıpkı kulak kanalının koruyucu yağ salgılaması gibi tenimiz de kendi doğal koruyucusunu salgılar. Hastalık hastası gibi temizlik düşkünlüğünüz bu tabakanın yok olmasına sebebiyet verir.

Sabunun Etkileri

“Sabunla yüz yıkamak zararlı” diye bir genelleme yapmak, yüzlerce sabun çeşidinin bulunduğu günümüzde pek doğru olmaz. Hatta bazı markaların bazı sabunları özellikle yüz kullanımı için üretilmektedir. Yüzde kullanması zararlı sabunlar aşırı boya, esans içeren, cildi tahriş eden sabunlardır.

Peki, yüz için sabun alırken nelere dikkat edilmeli?

Cildi kurutmaması için pH değerinin 5-5.6 arası olması gerekiyor.



Doğal yağlarla üretilen sabunlar cildi kurutmaz.

Nemlendiricili sabunları kullanabilirsiniz.

Sabunun renkli olmaması renk vermek için ekstra madde kullanılmadığı anlamına gelir.

Kokulu sabunları yüzünüzde kullanmayın.

Organik sabunlar pahalıdır ancak cildinizi tahriş etmez.



Aldığınız sabuna dikkat etmenize rağmen yüzünüzü yıkadıktan sonra aşırı yağlanıyorsa, tahriş oluyorsa veya cildiniz çok kuruyorsa sabun kullanmak yerine cilt tipinize uygun bir “yüz temizleyici” tonik alabilirsiniz.