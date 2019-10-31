Sabuniye helvası nasıl yapılır? Sabuniye helvası tarifi
Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan son derece lezzetli bir tarif arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan sabuniye helvası tarifi...
Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan son derece lezzetli bir tarif arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan sabuniye helvası tarifi...
Sabuniye helvası nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 su bardağı buğday nişastası
- 1 su bardağı şeker
- 150 gram tereyağı
- 1,5 su bardağı su
- Yarım su bardağı file badem
Bademleri rondodan geçirin.
Bir tavanın içerisine önce tereyağını ardından da şekeri ekleyin.
Karışıma bademleri de ilave edin.
Ayrı bir kasede nişasta ve suyu macun kıvamına getirin.
Macunu tavaya ekleyip sürekli karıştırın.
Helva ağırlaşınca ocağın altını kapatın.
Helvayı tabaklara bölüştürün.
Tatlınızı file bademle süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.