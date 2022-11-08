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Aktüel Sabri Varan ve eşi Nesrin Varan İdlib'te Gümüşhane Mahallesi kuruyor
Aktüel

Sabri Varan ve eşi Nesrin Varan İdlib'te Gümüşhane Mahallesi kuruyor

Gümüşhane eski Milletvekili iş insanı Sabri Varan ve eşi Nesrin Varan, Suriye’nin İdlib bölgesinde 450 konutluk bir mahalle kuruyor. Yılbaşına kadar bitirilmesi planlanan mahallenin sokaklarına da protokol Gümüşhane’nin ilçeleri olan Torul, Şiran, Kelkit, Köse ve Kürtün’ün adları, mahalle meydanına ise Gümüşhane Meydanı adı verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:26:00 -
Sabri Varan ve eşi Nesrin Varan İdlib'te Gümüşhane Mahallesi kuruyor

Gümüşhane eski Milletvekili işadamı Sabri Varan ve eşi Nesrin Varan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '100 bin briket ev' kampanyasıyla startını verdiği Suriye'nin İdlib bölgesinde Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri'nin adının verileceği 450 konutluk bir mahalle kuracaklarını açıkladılar. Briket evlerin AFAD koordinasyonu ile yapımına başlanırken, mahalleye büyük İslam Alimi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevî'nin adına ithafen ‘Gümüşhanevî Mahallesi' adı verilecek. Mahallenin yılbaşına kadar kurulması planlanıyor. Yapılacak yerleşim yerinde mahallenin sokaklarına da protokol gereği Gümüşhane'nin ilçeleri olan Torul, Şiran, Kelkit, Köse ve Kürtün'ün adları, mahalle meydanına ise Gümüşhane Meydanı adı verilecek.

Sabri Varan, eşi Nesrin Varan ile ortak yaptıkları bağışla ilgili şunları söyledi: "Bağış tutarı 10 milyon TL'yi bulan bu hayırlı işimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve AFAD yetkilileriyle imzalanan protokolle son aşamaya getirdik. Yapacağımız 450 konutta soydaşlarımız Bayır-Bucak Türkmenleri ikamet edecek. Yılbaşından önce konutların bitirilip teslim edilmesi planlanıyor. Konut inşaatlarının yapılmasına bir ay önce başlandı. Bu konuda Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek'in de ilgi ve emekleri var. Ben bu konuda bizi yönlendiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Gümüşhane Valimiz Kamuran Taşbilek'e teşekkür ediyorum. Konutlar şimdiden soydaşlarımız Bayır - Bucak Türkmenlerine hayırlı olsun."

İHA

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