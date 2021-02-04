Sabri Ülker Vakfı’ndan ‘Sağlık Okuryazarlığı’ Konferansı
Sabri Ülker Vakfı’nın gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaştırılması için yürüttüğü projeler arasında bir ilke imza attı.
Sabri Ülker Vakfı’nın gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaştırılması için yürüttüğü projeler arasında bir ilke imza attığı Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı, yurtdışından ve Türkiye’den alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Dijital olarak gerçekleştirilecek konferansta, toplumda farkındalık oluşması amacına vurgu yapılarak sağlık okuryazarlığı eğitiminin önemi tartışılacak.