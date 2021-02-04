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Ekonomi Sabri Ülker Vakfı’ndan ‘Sağlık Okuryazarlığı’ Konferansı
Ekonomi

Sabri Ülker Vakfı’ndan ‘Sağlık Okuryazarlığı’ Konferansı

Sabri Ülker Vakfı’nın gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaştırılması için yürüttüğü projeler arasında bir ilke imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:07:00 -
Sabri Ülker Vakfı’ndan ‘Sağlık Okuryazarlığı’ Konferansı

Sabri Ülker Vakfı’nın gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaştırılması için yürüttüğü projeler arasında bir ilke imza attığı Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı, yurtdışından ve Türkiye’den alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Dijital olarak gerçekleştirilecek konferansta, toplumda farkındalık oluşması amacına vurgu yapılarak sağlık okuryazarlığı eğitiminin önemi tartışılacak.

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