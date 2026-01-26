  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orta Doğu'da dev hareketlilik: ABD uçak gemisi İran açıklarına ulaştı Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz! Soykırımcı İsrail durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi Ali Özkaya’dan Metin Günday’a cevap: 1980–90’ların yargısı masum değildi Yabancı kalem tuzağı! İstihbarat uzmanlarından kritik uyarı Mustafa Şentop cephesinden Mine Kırıkkanat’a cevap! İddialar tamamen yalan Küba'dan ABD'ye askeri rest: Kanımızın son damlasına kadar savunmaya hazırız Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537 Sudan lideri Burhan'dan tarihi mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan'dan olay itiraf: Kenevir tedavisiyle 4 ay içerisinde kurtuldum
Ekonomi Sabri Ülker Vakfı yeni yapılanmasını duyurdu! Yeni dönem resmen başladı!
Ekonomi

Sabri Ülker Vakfı yeni yapılanmasını duyurdu! Yeni dönem resmen başladı!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sabri Ülker Vakfı yeni yapılanmasını duyurdu! Yeni dönem resmen başladı!

Gıda ve beslenme alanındaki bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmayı amaçlayan Sabri Ülker Vakfı, yeni yapılanmasıyla küresel vizyonunu güçlendirdi. Vakfın başkanlığını Yahya Ülker üstlenirken, uluslararası bilim dünyasından iki önemli isim Bilim Kurulu’na dahil edildi.

Beslenme, gıda ve halk sağlığı alanlarında bilimsel bilginin toplumla buluşmasını hedefleyen Sabri Ülker Vakfı, yeni yapılanmasıyla küresel vizyonunu güçlendiriyor. Bu kapsamda Vakıf’ta Başkanlık görevini, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker yürütecek. Yeni yapılanmayla birlikte Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini ise Dr.Talat İçöz üstlendi. Begüm Mutuş’un Genel Sekreter ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacağı Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri Meryem Ülker Küçükaşçı, İbrahim Taşkın ve Murat Ülker oldu.

Bilim Kurulu’nun yapısı küreselleşme vizyonuyla güçlendirildi

Yeni dönemde, farklı uzmanlık alanlarından ulusal ve uluslararası seçkin bilim insanlarının yer aldığı Sabri Ülker Bilim Kurulu da Vakfın çok merkezli ve dinamik küresel etki ağı oluşturma vizyonunu yansıtan bir yapıyla çalışmalarını sürdürecek. Bu hedefle, 2025’in Ekim ayında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’un dahil edildiği Bilim Kurulu’nda yeni dönemde Wageningen Üniversitesi Beslenme Biyolojisi Kürsüsü Başkanı Prof.Dr.Renger F.Witkamp ile BAE Üniversitesi Dekan Yardımcısı, Beslenme ve Sağlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayesha Al Dhaheri da görev yapacak.

Bilim Kurulu’nun mevcut üyeleri Prof.Dr.Nur Baran Aksakal, Dr.Laura Fernandez Celemin, Prof.Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Prof.Dr.Hünkar Korkmaz, Prof.Dr.Burcu Özsoy, Dr.Zeki Ziya Sözen, Dr.Julian Stowell ve Prof.Dr.Serhat Ünal da Vakfın tüm program ve projelerini geliştirmek, planlamak ve uygulamak üzere çalışmalarına devam edecek. 

Türkiye Finans Katılım Bankası’na mükemmellik ödülü!
Türkiye Finans Katılım Bankası’na mükemmellik ödülü!

Ekonomi

Türkiye Finans Katılım Bankası’na mükemmellik ödülü!

Ülker halka açık gıda şirketleri arasında dünya liderliğini sürdürüyor!
Ülker halka açık gıda şirketleri arasında dünya liderliğini sürdürüyor!

Ekonomi

Ülker halka açık gıda şirketleri arasında dünya liderliğini sürdürüyor!

POS cirosu beklemeden kullanılacak! Kuveyt Türk’ten Pratik Kart
POS cirosu beklemeden kullanılacak! Kuveyt Türk’ten Pratik Kart

Ekonomi

POS cirosu beklemeden kullanılacak! Kuveyt Türk’ten Pratik Kart

Enflasyonda kısa vadeli dalga, uzun vadeli sakinlik! Karahan’dan 2026 için kritik mesaj!
Enflasyonda kısa vadeli dalga, uzun vadeli sakinlik! Karahan’dan 2026 için kritik mesaj!

Ekonomi

Enflasyonda kısa vadeli dalga, uzun vadeli sakinlik! Karahan’dan 2026 için kritik mesaj!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23