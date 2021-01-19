Sabri Ülker Vakfı FAO ile çalışacak

Vakıf, Türkiye’de ilk kez Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’yle (FAO) bu konuda iş birliği yaparak, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin gıda israfı özelinde gıda okuryazarlığı eğitimi almasına katkı sağlayacak. Projeyle, Türkiye genelindeki 20 ilde 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveynde gıda konusunda farkındalık sağlamak amaçlanıyor. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, FAO ile yaptıkları iş birliğinin çok önemli bir adım olduğunu belirterek “Toplumda gıda okuryazarlığının yaygınlaşması, sağlığın, iyilik halinin, sağlıklı beslenme ve besin seçiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için hayati önemde. Biz de bu konuyla ilgili ulaşabileceğimiz kadar çok çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuklar neyi nasıl tüketmeleri gerektiğini bu proje ile öğrenecek” diye konuştu. Sabri Ülker Vakfı’nın çocuklara erken yaşta gıda okuryazarlığı alışkanlığını kazandırmak için sürdürdüğü faaliyetlerin kıymetli olduğunu vurgulayan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, gıda israfının geleceğini şekillendirecek çocukların ve gençlerin eğitimine şimdiden yatırım yaparak bir değişim kültürü yaratabileceğimizin altını çizdi.