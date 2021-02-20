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Ekonomi Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı
Ekonomi

Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı

Genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonu çerçevesinde Sabri Ülker Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Sabri Ülker Bilim Ödülü 2021” yarışmasına başvurular başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:19:00 -
Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı

Kazanan bilimsel projenin 100 bin TL ile ödüllendirildiği, uluslararası başvuruya açık olan ve katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği yarışmaya tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvurulabiliyor. Başvurular, 1 Nisan 2021 tarihine kadar “https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org” adresinden yapılabiliyor. Sabri Ülker Vakfı Bilim Ödülü’nün bu yılki kazananına ödülü, dünyanın dört bir yanından metabolizma alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda verilecek. Sempozyum, 25-26 Mayıs tarihinde Sabri Ülker Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek ve başkanlığını Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in yürüttüğü Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenecek. Metabolik hastalıkların moleküler ayrıntılarının çözümü ve bu bulguları metabolik hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde kullanılması konularına odaklanılacak sempozyumda genç akademisyenlerin uluslararası bilim insanlarıyla buluşması ve yeni ağlar kurması için de bir platform yer alacak.

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