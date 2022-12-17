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Siyaset Sabri Tekir “Kan kusturdu”, “Kızılcık şerbeti içtik” dedik!
Siyaset

Sabri Tekir “Kan kusturdu”, “Kızılcık şerbeti içtik” dedik!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Sabri Tekir “Kan kusturdu”, “Kızılcık şerbeti içtik” dedik!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-12-17 11:23:00 -
Sabri Tekir "Kan kusturdu", "Kızılcık şerbeti içtik" dedik!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir’in, 25 yıl önce yaşattığı bir travmayı anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ekrem İmamoğlu’nun “sinek vızıltısı”nı aşmayan bir gelişme üzerinden, vaveyla kopartarak “yandım, bittim, kül oldum” modunda kurduğu şov sahnesine koşan Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir’in, 25 yıl önce bize yaşattığı travma, gözümün önünde tekrar canlandı..

Yıl 1997.

Refahyol hükümeti henüz istifa etmemiş.

Ama Genelkurmay’dan bir üst düzey yetkili ile konuştuklarını iddia ederek, Refahyol hükümeti ve onu destekleyen halk hedef tahtasına konularak atılan “Gerekirse silah bile kullanırız” manşetinin sahibi Hürriyet gazetesi..

28 Şubat’ın mimarlarından Güven Erkaya’nın ağzından, “İrtica, PKK’dan tehlikeli” manşetini atan Milliyet’in çatı şirketi Doğan grubu..

Dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’in ifşa ettiği bilgilere göre..

“Doğan ve Sabah Grubu ile Koç Holding’e verilen teşvikleri açıklıyorum” sözleri ile rakamları ortaya konan, devletten kartel medyasına aktarılan imkanlar listesine göre..

Tansu Çiller’in ağzından aktarmış olayım:

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