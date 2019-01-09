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Sabri Süper Lig'e dönüyor

Göztepe'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Sabri Sarıoğlu, Süper Lig ekiplerinden teklif alıyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:26
Sabri Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve kaptanı Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan deneyimli oyuncu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı. Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Süper Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürürken, birçok takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı öğrenildi.

Hangi takımla anlaşacağı bilinmiyor

34 yaşındaki futbolcu ile birçok Süper Lig ekibi temasa geçerken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise bilinmezliğini koruyor. Sabri Sarıoğlu'nun gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi.

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:26
  1. Galatasaray
  2. İzmir
  3. Katar
  4. Arabistan
  5. Galata
  6. Sabri Sarıoğlu

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