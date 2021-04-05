  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sabır Meşhur: Türk savaş uçakları Donbas'ta Rus ordusunu engelledi
Dünya

Sabır Meşhur: Türk savaş uçakları Donbas'ta Rus ordusunu engelledi

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas meselesine ilişkin Moskova basınına yansıyan haberleri değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 15:37:00 -

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Rus ve dünya basının haberlerini mercek altına alan Meşhur, Moskova’ya yakın kaynakların Türk askeri uçakların Ukrayna tarafında olduğunu ve sürekli bu tarz haberler yaptığını söyledi.

Meşhur, Rus basınında yer alan diğer haberlerde ise Türk askeri uzmanların Ukrayna’da olduğu ve Rus ordusunun Ukrayna’yı abluka altına alma girişminin Türk uçakları ile engellediği şeklinde haberlerin olduğunu belirtti.

Meşhur, Ukrayna krizinin büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, “3. Dünyanın başlaması artık bir mermi kadar yakın. Rusya ve ABD savaş meselesinin kolay olmadığını biliyor. Bu iş Putin ve Biden’a bırakılsa savaş çıkartırlar. Nato bölgeye girmeyecek. Fakat küresel devletin başka planları var. Önemli olan biz Müsölümanların konuyu anlamasıdır. Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıktığında Suriye meselesine bakıp Rusya’yı buradan çıkarmalıyız. İşlerin nasıl yürüdüğünü görmeliyiz. Ukrayna Libya değil. Libya başka bir filmdir. Eğer Rusya, Libya’dan çekilirse Avrupa, Libya’nın sahillerine inecektir. Rusya zayıf bir devlettir. Dilediğini zaman onu çıkartabiliriz. Fakat Avrupa ordusunu çıkartamazsınız. 3. Dünya savaşı çıkar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat 6. Bölüm öncesi sürpriz gelişme! Diziden ayrıldı
Medya

Teşkilat 6. Bölüm öncesi sürpriz gelişme! Diziden ayrıldı

TRT1’de ekranlara gelen reyting rekortmeni dizi olan Teşkilat'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!
Gündem

Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Milletin iradesine parmak sallayarak darbe bildirisi yayınlama cüretinde bulunan emekli sözde amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalan..
Korkulan oldu! Silahlar patladı
Dünya

Korkulan oldu! Silahlar patladı

Rusya ile Ukrayna sınır hattında kriz devam ederken sabah saatlerinde el bombaları ve silahların ateşlendiği bilgisi bölgeye yakın kaynaklar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay