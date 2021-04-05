Sabır Meşhur: Türk savaş uçakları Donbas'ta Rus ordusunu engelledi

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Rus ve dünya basının haberlerini mercek altına alan Meşhur, Moskova’ya yakın kaynakların Türk askeri uçakların Ukrayna tarafında olduğunu ve sürekli bu tarz haberler yaptığını söyledi.

Meşhur, Rus basınında yer alan diğer haberlerde ise Türk askeri uzmanların Ukrayna’da olduğu ve Rus ordusunun Ukrayna’yı abluka altına alma girişminin Türk uçakları ile engellediği şeklinde haberlerin olduğunu belirtti.

Meşhur, Ukrayna krizinin büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, “3. Dünyanın başlaması artık bir mermi kadar yakın. Rusya ve ABD savaş meselesinin kolay olmadığını biliyor. Bu iş Putin ve Biden’a bırakılsa savaş çıkartırlar. Nato bölgeye girmeyecek. Fakat küresel devletin başka planları var. Önemli olan biz Müsölümanların konuyu anlamasıdır. Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıktığında Suriye meselesine bakıp Rusya’yı buradan çıkarmalıyız. İşlerin nasıl yürüdüğünü görmeliyiz. Ukrayna Libya değil. Libya başka bir filmdir. Eğer Rusya, Libya’dan çekilirse Avrupa, Libya’nın sahillerine inecektir. Rusya zayıf bir devlettir. Dilediğini zaman onu çıkartabiliriz. Fakat Avrupa ordusunu çıkartamazsınız. 3. Dünya savaşı çıkar” dedi.