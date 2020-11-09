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Dünya Sabır Meşhur sinsi planı paylaştı: Türkiye'de yine deneyecekler
Dünya

Sabır Meşhur sinsi planı paylaştı: Türkiye'de yine deneyecekler

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, ABD seçimlerinin Türkiye'ye nasıl yansıyacağına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Meşhur, Biden'ın Türkiye'ye karşı yine sinsi planlara imza atabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:44:00 -
Sabır Meşhur sinsi planı paylaştı: Türkiye'de yine deneyecekler

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ı iki kez yenilgiye uğrattığını söyledi.

Meşhur, kişisel Youtube hesabından yaptığı açıklamada, "Biden, Selman, Sisi ve Erdoğan'ı kendine düşman ilan etti. Biden, Erdoğan karşıtı açıklamalar yaptı. Biden'in Erdoğan ile arasındaki sorun ne? Kendisine göre Erdoğan iki suç işledi. İlki Türkiye'nin bölünmesini engelledi. Dikkat edin. Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Libya bölündü. Cezayir'de anayasa yaptılar. Orayı da bölüyorlar. Fas'ta da benzer bir durum var. Sıra artık Mısır ve Türkiye'de. Mursi, ülkesinin bölünmesini engelledi. Erdoğan ise Gezi olaylarında kendisine yapılan darbe girişimini püskürttü. Erdoğan direndi. Esasında her şey hazırdı. Türkiye'de insanları bir arada tutan İslam'dır. Erdoğan'dan önce zayıf bir din anlayışı vardı. Erdoğan'ın ardından bu güçlendi. Bu darbe planı 2016'ya ertelendi. Plan yine başarısız oldu. Yani bu masonlara göre Erdoğan'ın ilk suçu, vatanını, milletini korumak oldu. Bu düşmanlara göre, Erdoğan'ın ikinci suçu ise Türkiye'yi dünya devleti yapması oldu. Bakıyorsunuz, Türkiye, Irak, Suriye, Libya ve başka yerlerde savaşır haline geldi. PKK'yı bitirdi. Kendi silahlarını üretmeye başladı. Yani Erdoğan bu düşmanlara karşı kontrolden çıktı. Bunu çok net söyleyebiliriz. Erdoğan düşerse Türkiye düşer. Biden gene deneyecektir. Bunu ancak seçimle deneyebilir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Tarafsız

bu kim ya? bizdeki paranoyaklar bize yetiyor birader.
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Devlet ayrı ,akp ap ayrı ...ne alakası var,

Erdoğan düşerse hükümet düşer o kadar.
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