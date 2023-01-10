Sabır, Alın Teri ve Azimle yükselen bir marka: Himmet Polat!

1974 yılında Malatya'da doğan Himmet Polat, ilkokulu köyünde okuyor. Fakat köyünde ortaokul olmadığı için 11 yaşında, Malatya Darende'den İstanbul’a gelen Himmet Polat, hem okudu hem çalışıyor. Fakat maddi imkansızlıklar sebebiyle ortaokul öğrenimini bitirdikten sonra eğitimine devam edemiyor.

Pazarda işportacılık yapan Himmet Polat, şimdilerde ise çok ünlü bir markanın sahibi. İşportacılığı Mahmutpaşa’da öğrendiğini belirten Himmet Polat, orada birçok deneyim elde ettiğini anlatıyor.

Üstelik bu basamağa ulaşana kadar çok yol kat ettiği ve bu işe en aşağıdan başladığı için çalışanlarının her birinin verdiği emeği çok önemseyen biri.

Ağababa Döner Kuruluş Öyküsü

1990’da babasından da sermaye alarak küçük bir dükkanı taksitle alan Himmet Polat, 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede işi büyüterek 2.bakkalı da açıyor.

Daha sonra askere giden Himmet bey, lokanta işine orada başlıyor. Hazır bir şeyi alıp satmaktansa ortaya çıkarma hazzı ile üretip satmaya karar veren Polat, askerden döndüğünde ilk iş, Hamburger dükkanı açıyor. İşleri kısa zamanda büyüten Polat, ikinci şubeyi borç alarak açıyor. Fakat nakdi sıkıntılardan ötürü şirket batıyor. Sonrasında Ankara’ya geçiyor orada küçük bir büfe işletiyor fakat yine hazin sonla karşılaşıyor. Büfeyi kapattıktan sonra ise İstanbul'a dönen Polat, broşür dağıtarak günlük işlere giderek hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Hayali para biriktirip kendi işini kurmak olan Polat, işportacılığa geri dönüyor ve 2 sene boyunca deyim yerindeyse arı gibi çalışıyor.

Ağababa Dönerin tohumlarını ise 100 m²’lik küçük bir yemek dükkanında atıyor. Kardeşlerinin de dahil olduğu dükkan büyüyor. Polesan Catering adıyla Ümraniye’de bir tesis kurup kısa sürede birçok kurum ve firmaya yemek hizmeti verilmeye başlanıyor. Yemek sektöründen Restoran kültürüne geçiş ise yine Ümraniye’de gerçekleşiyor. 500 kişilik bir restoranda Ağababa Döner ismi ile oldukça popüler oluyorlar.

Daha sonra Ağababa Döner büyüyerek aynı isimde başka hizmetler de sunuyor. Bunlar;

Ağababa Kadayıf ve Ağababa kantin oluyor.

250’den fazla çalışanı bulunan Ağababa Döner’in sahibi Himmet Polat, Türk Mutfağına oldukça önem veriyor. Sıfırı birkaç kere tüketen Polat, yılmıyor ve azimle bu günlere geliyor.