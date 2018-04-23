Sabiha Gökçen'deki 2'nci pist yapımı sürüyor

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, DHMİ’nin kısa zamanda başarıyla tamamladığı dünya çapında da dikkati çeken projelerden edindiği tecrübelerin farklı kuruluşlarla iş birliğinin yolunu açtığını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile proje ve yapım kontrollüğü konusunda iş birliği yaptıklarını anlatan Ocak, “Protokol doğrultusunda ‘Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri’ işi iki etap halinde devam ediyor. 1. etap işlerimiz 2. pistin yapılacağı yerdeki mevcut doğalgaz ve enerji nakil hatlarının deplasesi, yol bağlantılarının tünel içine alınması, ilave çevre güvenlik tel örgüsü ve yollarından oluşuyor. İş bugün itibarıyla yüzde 92 seviyelerine ulaşmış durumda.