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Sabiha Gökçen'de ele geçirildi! İçinden çıkanları görenler şaşkına döndü

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
Sabiha Gökçen'de ele geçirildi! İçinden çıkanları görenler şaşkına döndü

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden Ürdün'e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı.

Yapılan aramada 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arılar, Arı Yetiştiriciliği Birliği'ne teslim edildi. Ürdün uyruklu Muhammet Abdullah Issa O. (45) Shehab Mazın A. (35) gözaltına alındı. Kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
  1. İstanbul
  2. kaçak arı

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