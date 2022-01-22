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Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar düzenlemesi
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar düzenlemesi

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın yapılacak uçuşların yüzde 15 azaltılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:59:00 -
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar düzenlemesi

HEAŞ'tan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

HEAŞ, aynı nedenlerle bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı almıştı.

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