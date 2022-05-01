Sabancı’dan 2 dijital satın alma

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, dijital işlerde atılım dönemine girdiklerini belirtti. Alper, “Dijital teknolojiler kapsamında belirlediğimiz 4 öncelikli sektör olan siber güvenlik, dijital pazarlama, ileri veri analitiği, nesnelerin interneti alanlarında organik ve inorganik büyümemizi hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Gelinen aşama yeni ekonominin banka dışı gelirlerimizde payı yüzde 6’yı bulmuş durumda. Hedefimiz bu oranı 2025 sonunda yüzde 13 seviyesine ulaştırmak” dedi.

Unicorn hedefi

DxBV Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler de “Kritik altyapıları işleten sektörler ve şirketler için siber güvenlik çözümlerimizi Radiflow sağlayacak. SEM ise müşterilerimize ileri düzey veri analizi yaparak benzersiz bir hizmet sunacak. 5 kıtada global çözümler sunan bu şirketlere Sabancı Üniversitesi’nin Ar-Ge gücünü de eklediğimizde, 2025 sonunda bir unicornumuz olma potansiyelini görüyoruz” diye konuştu.