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Sabancı Vakfı’ndan STK’lara 1 milyonluk hibe

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsmında 2019 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 50 bin ile 200 bin lira arasında hibe desteği sağlanacak ve toplamda 1 milyon lira destek verilecek.

04 Ocak 2019 Cuma 13:55
Sabancı Vakfı’ndan STK’lara 1 milyonluk hibe

Sabancı Vakfı Hibe Programı için 2019 yılı başvuruları başladı.

Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak - 8 Şubat 2019’da yapılacak.

2019 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 50 bin ile 200 bin lira arasında hibe desteği sağlanacak ve toplamda 1 milyon lira destek verilecek.

Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, vakfın hibe programını sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiğini belirtti.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:55
  1. Sabancı Vakfı
  2. Sabancı
  3. Nevgül Bilsel Safkan

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