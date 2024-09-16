  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Ekonomi Sabancı Vakfı, 2024-2025 dönemi burs başvurularını başlattığını duyurdu.
Ekonomi

Sabancı Vakfı, 2024-2025 dönemi burs başvurularını başlattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:18:00 -
Sabancı Vakfı, 2024-2025 dönemi burs başvurularını başlattığını duyurdu.

Sabancı Vakfı, 2024-2025 dönemi burs başvurularını başlattığını duyurdu.

Her yıl yaklaşık 1500 öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı, 50'nci yılında da başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine, üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız bursla destek olmaya devam ediyor.

Sabancı Vakfı'nın 2024-2025 eğitim yılı için burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin başvuruları "microfon" sitesi üzerinden kabul edilirken, bu dört üniversite dışında okuyan öğrencilerin başvuruları ise üniversitelerin burslarla ilgili birimleri üzerinden gerçekleşecek. Burs başvuruları, 18 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek.

Burs tutarının eylülün sonunda Sabancı Vakfı internet sitesi üzerinden açıklanacağı program kapsamındaki ödemeler, 2024-2025 ders yılında ekim-haziran arasında 10 ay süreyle yapılacak.

Sabancı Vakfı'nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunurken, bunlar "Üniversiteye Giriş Bursu", "Kalkınmada Öncelikli İller Bursu" ve "Engelli Öğrenciler Bursu" olarak öne çıkıyor.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve Sabancı Vakfı'nın burs programına başvurmak isteyen öğrencilerin, üniversitelerin burslarla ilgilenen ofislerini ve Sabancı Vakfı'nın resmi internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.

Dünyada gıda fiyatlarında düşüş bekleniyor
Dünyada gıda fiyatlarında düşüş bekleniyor

Ekonomi

Dünyada gıda fiyatlarında düşüş bekleniyor

Belasını şimdi buldu: Bira fabrikası iflas etti
Belasını şimdi buldu: Bira fabrikası iflas etti

Ekonomi

Belasını şimdi buldu: Bira fabrikası iflas etti

Koç iflas etti!
Koç iflas etti!

Ekonomi

Koç iflas etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23