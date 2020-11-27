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Aktüel Sabancı Üniversitesi’nden 23 okula bilgisayar
Aktüel

Sabancı Üniversitesi’nden 23 okula bilgisayar

Üniversitenin, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen uzaktan eğitim programlarına desteği devam ediyor. Bu kapsamda Ayvalıklı öğrencilere 224 bilgisayar daha hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:55:00 -
Sabancı Üniversitesi’nden 23 okula bilgisayar

Sabancı Üniversitesi bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitimler için Ayvalıklı öğrencilere 224 adet bilgisayar tahsis etti. Üniversitenin Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirdiği “Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi”, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen uzaktan eğitim programlarına desteği devam ediyor.

Teknoloji desteği

Atölye, 20 Kasım 2020 tarihinde Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan ek protokol ile yenilerini ekledi. Atölyede gerçekleşecek bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitim programları için Sabancı Üniversitesi Ayvalık bölgesindeki 23 okula toplam 224 adet bilgisayar tahsis etti.

Öğretim üyelerinden ders

Protokol imza törenine Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Sabancı Üniversitesi İş Geliştirme Direktörü Cenk Bayırlı’nın yanı sıra 23 okulun müdürleri de katıldı.
23 Kasım’da başlayan ve yıl boyu sürecek programlarda öğrenciler Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden eğitim alacak.

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