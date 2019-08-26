0553 313 94 23

Sabancı Holding’ten dikkat çeken karar: Tüm hisselerini satacak!

Sabancı Holding, Yünsa'daki hisselerinin tamamının satışı için şirket yöneticilerini yetkilendirdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:57
Sabancı Holding’ten dikkat çeken karar: Tüm hisselerini satacak!

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'te, sermayenin yüzde 57.88'ine karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ağustos 2019 tarihli toplantısında; Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ("Anlaşma") ile Anlaşma'ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:57
  1. Aydın
  2. Yünsa
  3. Sabancı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 4 yaralı
    1. Otomobil emniyet şeridindeki tıra..
    2. ABD Başkanı Trump: “Gelecek yıl G7..
    3. Kastamonu’da açık alanlarda alkol..
    4. Gaziantep Türkiye’de birinci
    5. Motorin ve benzine zam
    6. Kullanılmayan su kuyusuna düşen koçu..
    7. Arhavi kestane balı coğrafi işaret..
    8. Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas..
    9. Ümit Milli Takım, İngiltere ile..
    10. Tahir Akyürek gündemi değerlendirdi
    11. Bolu’da kaçak tütün operasyonu: 2..
    12. Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu..
    13. CHP ilçe başkanından şok açıklama:..
    14. Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı
    15. Maduro’dan gaz dolum tesisindeki..
    16. Yemen Savunma Bakanı Makdişi, ateşkes..
    17. Muğla Büyükşehirden 134 bin tıbbi..
    18. Ümit Karan istifa etti
    19. Sivas'ta feci kaza! Traktör ikiye..
    20. İzmit, 30 Ağustos Zafer Bayramı için..
    21. Sivas’ta kadına şiddet, bu kez avukat..
    22. MHP Kadın Kolları Başkanı Uysal: “Ölen..
    23. OECD bölgesinde büyüme daraldı
    24. Mersin Barosundan "kadın cinayetleri"..
    25. Battalgazi Belediyesi sıcak asfalt..
    26. 400 kilogram balığa el konuldu
    27. Korkuteli’nden Finike’ye helikopter..
    28. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan..
    29. Ersin Düzen’den beINSports’a tepki!
    30. Meteoroloji'den Sivas için sağanak..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”