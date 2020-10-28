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Aktüel Sabancı Holding'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel reklam filmi
Aktüel

Sabancı Holding'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel reklam filmi

Oyuncu Timuçin Esen’in rol alıp seslendirdiği reklam filmi, "Biz Bu Cumhuriyete Aşığız" etiketiyle, Sabancı Holding sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:22:01 -
Sabancı Holding'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel reklam filmi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding, Cumhuriyet’in 97’nci kuruluş yıl dönümüne özel anlamlı bir reklam filmi hazırladı.

Sabancı Holding açıklamasına göre, oyuncu Timuçin Esen’in rol alıp seslendirdiği reklam filmi, "Biz Bu Cumhuriyete Aşığız" etiketiyle, Sabancı Holding sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Cumhuriyet kaç kere ilan edildi, bilir misiniz?" sorusuyla başlayan reklam filminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97 yıllık başarıları ve Türkiye’nin bu dönemdeki kazanımları öne çıkarken, Cumhuriyetin ekonomi, turizm, sağlık gibi alanlardaki başarılarına vurgu yapıldı.

Açıklamaya göre, söz konusu film sosyal medyada Cumhuriyet Bayramı için yapılan filmler arasında en çok paylaşılanlardan biri oldu.



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