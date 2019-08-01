Sabancı Holding’de Cenk Alper dönemi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su olarak görev yapan Mehmet Göçmen, dün itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı.

Göçmen’den boşalan CEO koltuğuna halen holdingde Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper atandı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Göçmen’e teşekkür edip başarılar diledi.

Sabancı, “Grup olarak ‘Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla çıktığımız yola Alper’le devam ediyoruz. Bu atama kararı, bizi farklılaştıran, daha ileriye taşıyan kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliğinin de önemli bir göstergesidir” diye konuştu.