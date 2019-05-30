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Sabancı Grubu Temsa'yı sattığını duyurdu!

Sabancı Holding bünyesinde bulunan otobüs üreticisi Temsa satıldı. Şirketin yeni sahibinin True Value Capital Partner's olduğu açıklandı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:23
Sabancı Grubu Temsa'yı sattığını duyurdu!

Adanalı yerli otobüs üreticisi Temsa, yatırım fonu True Value Capital Partner's'a satıldı. Satın alma Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na böyle bildirildi.

Hacı Ömer Sabancı Holding (SA) çatısı altındaki şirketlerden otobüs üreticisi Temsa satıldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda:

Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 -TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:23
  1. Aydın
  2. Adana
  3. Sabancı
  4. TEMSA

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