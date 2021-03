Sabancı, çalışanlarını geleceğe hazırlamaya odaklanacak! 2 yılda 200 milyon TL’yi aşkın yatırım yapacak

BriSA, ÇimSA, KordSA ve TeknoSA gibi dev şirketleri bünyesinde bulunduran Sabancı Holding’in 2021-2025 stratejisi kapsamında odaklandığı 5 ana başlıktan biri olan ‘İşin Geleceğine Uyum’ konusunda çevrim içi toplantı düzenlendi.

Dönüşüm kaçınılmaz

CEO Cenk Alper, toplantıda yaptığı konuşmada son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümün iş yapış şekillerini de baştan aşağı değiştirdiğini belirtti. Alper, teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günlerde iş kollarını ve faaliyet alanlarını eski dünyanın kurallarına göre organize etmenin imkânsız olduğunu vurguladı. Alper, ‘Yeni Neslin Sabancı’sı olarak son yıllarda devreye aldıkları projelerle çalışma hayatına yenilikçi bir bakış açısı kazandırmanın; işin geleceğine uyum konusuna Türkiye’de öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yeni bir yola çıkıyoruz

Türkiye’de uzaktan çalışmaya geçen ilk topluluklardan biri olduklarını kaydeden Alper, “Biz dijitalleşme hamlelerimize pandemi öncesinde başladık. Şimdi ise ileride bizleri bekleyen iş yapış şekillerine hazırlıklı olabilmek, bizleri bugünlere getiren ve başarılarımızın gerçek sahipleri olan çalışanlarımızı geleceğe en iyi şekilde adapte edebilmek için çok kapsamlı bir planla yeni bir yola çıkıyoruz” dedi. ‘İşin Geleceğine Uyum’un toplumsal yaşamı da yakından ilgilendiren bir konu olduğunu aktaran Alper, şunları söyledi: “Bu açıdan böylesine kapsamlı bir planla yola çıkarak ülkemizde bir işaret fişeği yakmak istiyoruz. Ana amacımız; faaliyetlerimizin ve iş yapış biçimlerimizin, çalışma ortamlarımızın geleceğini hem bütüncül hem de insan odaklı bir bakış açısıyla ele alarak cesur adımlar atmak ve hem öncü hem örnek olma misyonumuzu pekiştirmek. Yaşanan tüm bu dönüşümlerin ışığında iş dünyasının temsilcileri olarak geleceği tasarlamamız ve çalışanlarımızı geleceğin yetkinlikleriyle donatmamız şart. Bizleri bekleyen zorlu gelecekte ancak daha çağdaş, daha kapsayıcı çalışma hayatı prensipleriyle var olabiliriz. Katma değerli üretim konusunda ülke olarak hedeflediğimiz seviyeye bu şekilde ulaşabiliriz.”

Özel reçete hazırlandı

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur da ‘İşin Geleceğine Uyum’ konusunda tüm dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan birini BCG Türkiye’yle hayata geçirdiklerini dile getirerek, planın detaylarını paylaştı. Söz konusu planın Topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsadığını ve toplam 7 ana başlık altında uygulanacağını bildiren Timur, şu ifadeleri kullandı: “Bu 7 başlık altında da 34 alt başlığımız bulunuyor. Tüm şirketlerimiz için her bir alt başlık ayrı ayrı ele alındı. Her şirketin kendi sektörlerinde ve genelde, global ölçekte ne seviyede olduğu ölçüldü. Yani şirketlerimiz yerel rakipleri ile değil, küreseldeki en iyi uygulamalarla kıyaslandı. Her bir şirketimizin mevcut durumu göz önüne alınarak ayrı ayrı tespitlerde bulunuldu. Şirkete özgü reçeteler yazıldı. Kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası oluşturuldu.”