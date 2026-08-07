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Su değil zehir içiyorlar!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Su değil zehir içiyorlar!

İngiltere'de yayımlanan resmi hükümet verileri, ülkedeki su kirliliğinin korkunç boyutlarını gözler önüne serdi.

#1
Foto - Su değil zehir içiyorlar!

Çevre Ajansı (EA) tarafından altı yılda bir gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme sonucunda, İngiltere'deki tüm nehir, göl ve deniz ağızlarının tamamının toksik kimyasallarla kirletildiği belirlendi.

#2
Foto - Su değil zehir içiyorlar!

Yüzey sularının yalnızca yüzde 14,3'ünün iyi ekolojik statüye ulaşabildiği, kirliliğin arkasında sonsuz kimyasallar olarak bilinen PFAS, cıva ve mikroplastiklerin yer aldığı bildirildi.

#3
Foto - Su değil zehir içiyorlar!

Çevre Ajansı, yaşanan başarısızlığın temel nedeninin kanserle bağlantılı PFOS, cıva ve geçmişte alev geciktirici olarak kullanılan PBDE maddelerinin varlığı olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Su değil zehir içiyorlar!

Bu kimyasalların doğada kolayca yok olmadığını ve çevre biriktiğini belirten yetkililer, İngiltere'deki su kirliliğinin hedeflenen 2027 yılı yerine ancak 2063 yılında güvenli seviyelere çekilebileceğini öngörüyor.

#5
Foto - Su değil zehir içiyorlar!

Nehirlerin ve su kaynaklarının kirletilmesinde kar odaklı su şirketlerinin yanı sıra endüstriyel tarım ve yoğun hayvancılık faaliyetlerinin de büyük payı olduğu vurgulandı.

#6
Foto - Su değil zehir içiyorlar!

Uzmanlar, Avrupa Birliği standartlarına uygun koruma tedbirlerinin bir an önce yürürlüğe girmesini ve kirletici şirketlerin temizlik masraflarını üstlenmesi gerektiğini savunuyor.

#7
Foto - Su değil zehir içiyorlar!

İngiltere Çevre Bakanı Angela Eagle ise ortaya çıkan sonuçların su sektöründe baştan aşağı bir değişimin ne kadar gerekli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

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