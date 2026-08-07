Su değil zehir içiyorlar!
İngiltere'de yayımlanan resmi hükümet verileri, ülkedeki su kirliliğinin korkunç boyutlarını gözler önüne serdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere'de yayımlanan resmi hükümet verileri, ülkedeki su kirliliğinin korkunç boyutlarını gözler önüne serdi.
Çevre Ajansı (EA) tarafından altı yılda bir gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme sonucunda, İngiltere'deki tüm nehir, göl ve deniz ağızlarının tamamının toksik kimyasallarla kirletildiği belirlendi.
Yüzey sularının yalnızca yüzde 14,3'ünün iyi ekolojik statüye ulaşabildiği, kirliliğin arkasında sonsuz kimyasallar olarak bilinen PFAS, cıva ve mikroplastiklerin yer aldığı bildirildi.
Çevre Ajansı, yaşanan başarısızlığın temel nedeninin kanserle bağlantılı PFOS, cıva ve geçmişte alev geciktirici olarak kullanılan PBDE maddelerinin varlığı olduğunu açıkladı.
Bu kimyasalların doğada kolayca yok olmadığını ve çevre biriktiğini belirten yetkililer, İngiltere'deki su kirliliğinin hedeflenen 2027 yılı yerine ancak 2063 yılında güvenli seviyelere çekilebileceğini öngörüyor.
Nehirlerin ve su kaynaklarının kirletilmesinde kar odaklı su şirketlerinin yanı sıra endüstriyel tarım ve yoğun hayvancılık faaliyetlerinin de büyük payı olduğu vurgulandı.
Uzmanlar, Avrupa Birliği standartlarına uygun koruma tedbirlerinin bir an önce yürürlüğe girmesini ve kirletici şirketlerin temizlik masraflarını üstlenmesi gerektiğini savunuyor.
İngiltere Çevre Bakanı Angela Eagle ise ortaya çıkan sonuçların su sektöründe baştan aşağı bir değişimin ne kadar gerekli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.
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