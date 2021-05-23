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Biyografi Şaban Soytekinoğlu kimdir? Düzce Akçakova müftüsü Şaban Soytekinoğlu nereli?
Biyografi

Şaban Soytekinoğlu kimdir? Düzce Akçakova müftüsü Şaban Soytekinoğlu nereli?

Düzce Akçakova ilçesi müftüsü Şaban Soytekinoğlu sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte Şaban Soytekinoğlu’nun kim olduu merak edilmeye başlandı. Peki Şaban Soytekinoğlu kimdir? Düzce Akçakova müftüsü Şaban Soytekinoğlu nereli?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 09:26:00 - 2021-05-23 09:27:28
Şaban Soytekinoğlu kimdir? Düzce Akçakova müftüsü Şaban Soytekinoğlu nereli?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı İlçe Müftüleri ile İl Müftü Yardımcıları atamaları ile Şaban Soytekinoğlu Düzce Akçakova müftülüğüne atanmıştı. Peki Şaban Soytekinoğlu kimdir, nerelidir? İşte Şaban Soytekinoğlu'nun hayatı, biyografisi, özgeçmişi...

Şaban Soytekinoğlu kimdir?

Şaban Soytekinoğlu nerelidir? 1973 yılında Trabzon-Araklı- Kayaiçi Köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde okudu. İlk öğretiminin  ardından Yeşilce Kur’an Kursunda hafızlığını ikmal etti. İmam Hatip orta bir ve ikiyi Araklı’da, orta üç  ve liseyi Sakarya-Karasu’da tamamladı.

1996 yılında Karasu Fatih Camii’nde Müezzin olarak göreve başladı. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Hakkari- Çukurca’da 283. Dönem olarak vatani görevini tamamlandı. 2002 yılının sonunda başladığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müftülük- Vaizlik kursundan 2005 yılında mezun oldu.

2005-2007  Eskişehir- Mihalgazi, 2007-2009 yıllarında Yozgat-Yerköy’de Vaizlik yaptı.

2009-2012 yıllarında Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde, ilçe Müftülüğü görevinde bulundu. 2012 yılı Temmuz ayında Sakarya-Karapürçek İlçe Müftülüğüne atandı. Son kararname ile Akçakoca’ya atanan Müftü Şaban Soytekinoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır. 

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