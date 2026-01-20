Şaban ayının fazileti nedir? Şaban ayı başlıyor

Şaban ayı için geri sayım sürüyor. Ramazan'ın habercisi olarak kabul edilen bu mübarek ayın başlangıç tarihi, ilk günü ve Şaban ayının önemi vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Şaban ayı başladı mı, ne zaman başlıyor? Şaban ayının önemi ve faziletleri nelerdir?

Şaban ayı 20 Ocak Salı günü (bugün) başladı!

Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Bu hadisten anladığımız üzere içerisinde Berat Kandilini barındıran Şaban ayı Peygamber Efendimizin ayıdır ve ibadetlerin büyük fazilet taşıdığı bir aydır.

Üç ayların ikincisi ve Hicri yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı 20 Ocak 2026 ( 1 Şaban 1447) Salı günü itibariyle başlıyor. Birçok Hadis-i Şerif’te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Bu hadisten anladığımız üzere içerisinde Berat Kandilini barındıran Şaban ayı Peygamber Efendimizin ayıdır ve ibadetlerin büyük fazilet taşıdığı bir aydır.

Şaban ayı Ramazan-ı Şerif ayına insanların hazırlanması için verilmiş büyük bir fırsattır. Peki, namaz ve oruç başta olmak üzere birçok ibadetin önemli olduğu ayda kılınacak olan Şaban-ı Şerif ayı namazı kaç rekattır? Hangi namazlar kılınır? En çok bilinen Şaban ayı ilk gün, ilk gece ve 27. gece namazı nasıl kılınır?

Şaban Ayı Namazı Nasıl Kılınır?

Mübarek günlerin ve kıymetli saatlerin kaynağı olarak bilinen üç ayları yaşarken Recep ayını geride bırakarak girdiğimiz Şaban-ı Şerif ayı namazın, orucun ve sadaka ile birlikte diğer ibadetlerin artacağı bir aydır. Namazın hediyesi olan Miraç gecesinden çıktıktan birkaç gün sonra başlayan Şaban ayı İslam dininin en önemli ibadeti olan namaz için oldukça kıymetlidir. Günlük kıldığımız 5 vakitlik farz namazlarımızın yanında bu aya özel namaz bulunur.

Şaban ayında ilk gün, ilk gece ve Şaban’ın 27. gecesi kılınacak namazlar vardır. Namazlar ikişer rekat halinde kılınarak selam verilir. Namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Bu özel günlerde kılınan ve günümüze kadar gelen namazlar Hadis-i Şerif’ten, Ashab-ı Kiram’dan, Tabiin, Tebeu't-Tabiin veya ümmetin salih kimselerinden gelen namazlardır.

Şaban Ayı İlk Gece Namazı

Şaban ayını karşılayan gece yani 19 Ocak 2026 Pazartesi'yi Salı gününe bağlayan gece 12 rekatlık nafile namazı vardır. Namaz ikişer veya dörder rekatta bir selam verilerek kılınır.

Şaban Ayının İlk Gecesi Kılınacak Namaza Nasıl Niyet Edilir?

Recep ve Ramazan aylarında olduğu gibi Şaban ayında kılınacak namaz da nafile namazıdır. Peki, Şaban ayı namazı nasıl niyet edilir? Nafile namazları "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namazı kılmaya" diye niyet edilir. Allah-u Ekber diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Şaban Ayının İlk Gecesi Kılınacak Namazda Hangi Sureler Okunur?

Toplamda 12 rekat olarak kılınacak Şaban ayı ilk gece namazı ikişer veya dörder rekatlar halinde kılınır. Birinci rekatlarda 1 Fatiha ve 5 İhlas Sureleri okunur. İkinci rekata kalkıldığında ise 1 Fatiha ve ardından zammı sure okunur. Peygamber Efendimizin (S.A.V) ilk gece namazı ile ilgili buyurduğu Hadis-i Şerife göre; “Her kim Şaban’ın ilk gecesinde, birinci rekâtlarında bir Fatiha ve beş İhlas okumak suretiyle on iki rekat kılarsa Allah-u Teala ona on iki bin şehit sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.”

Şaban Ayının İlk Gece Namazı 2026'da Ne Zaman Kılınacak?

Şaban ayı 2026 yılında 20 Ocak Salı günü başlıyor. Ancak namaz bir karşılama olarak ifade edildiği için ilk gece namazı Şaban ayını karşılayan gece yani 19 Ocak 2026 Pazartesi'yi Salı gününe bağlayan gece kılınır.

Şaban Ayı İlk Gündüz Namazı

Şaban ayının ilk gecesi kılınan namaz olduğu gibi ilk günü kılınacak namaz da vardır. İlk gündüz namazı Şaban ayının birinci günü kılınır. 20 Ocak 2026 Salı günü öğle ile ikindi vakti arası kılınacak namazda Enes (r.a)dan rivayet edildiğine göre: Şaban ayının ilk günü iki rekat kılıp, her rekatında bir Fatiha, on Ayete’l-Kürsi ve Âl-i İmrân Suresi’nin 18 . Ayetini okuyana Allah-u Teala birçok mükafatlar ihsan eder.

Meal: (Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak, kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi; melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. (Evet) O’ndan başka tanrı yoktur; O mutlak güç ve hikmet sahibidir.)

Şaban Ayı 15. Gecesi Berat Kandili Namazı

Hicri takvime göre 14 Şaban 1447, Miladi takvime göre ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek Berat Kandili, kişinin affını ve kurtuluşunu aldığı gecedir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Berat gecesi kılınacak namazları özellikle hassasiyet göstermiş ve kılınmasını tavsiye etmiştir. Bir Hadis-i Şerif’te Resulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali her kim Şaban’ın 15. Gecesinde 100 rekat namaz kılar, her rekatta 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa, Ey Ali! Hangi bir kul bu namazları kılarsa Allah-u Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.”

Şaban Ayı 15. Gecesi Namazı 2026'da Ne Zaman Kılınacak?

Şaban ayının 15. gecesi Hicri takvime göredir ve bu gece Berat Kandili gecesidir. Yani 2 Şubat 2026 Pazartesi Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesidir. Berat kandilinde ne zaman namaz kılınır diye baktığımızda her yıl değişmekle birlikte 2026 yılında 2 Şubat'ı, 3 Şubat gecesine bağlayan gece akşam ile imsak vaktine kadar kılınabilir.

Şaban Ayı 27. Gece Namazı

Şaban ayında ne kadar çok hayırlı amel işleyebilir, istiğfarda bulunabilir ve hayır, hasenat yapabilirse kişi için o kadar kıymetlidir. Bu vesileyle Şaban ayına özel kıldığımız namazlardan biri de 27. gece namazıdır. Şaban ayı 27 gece namazı 4 rekattır. Yani bu gecede dört rekat namaz kılınır. Şaban ayının da 27. gecesi aynı Recep ve Ramazan ayının 27. geceleri gibi ihyası çok sevap olan gecelerdendir. 15 Şubat 2026 Pazar Şaban aynın 27'sidir. 14 Şubat 2026 (26 Şaban 1447'dir) akşam namazından sonra yani Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece Şaban ayının 27. gecesidir. Geceler bir gün önce geldiği için 26 Şaban 1447 hicri tarihidir.

Şaban Ayı 27. Gece Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Şaban ayı namazı nafile namazıdır. Nafile namazları "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namazı kılmaya" diye niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için Namaz kılmaya" diyerek de kılınabilecek olan namaz için Allah-u Ekber diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Şaban Ayı 27. Gece Namazında Hangi Sureler Okunur?

Dört rekatlık namazın her rekatında bir Fatiha’dan sonra bir Zilzal Suresi, yirmi beş kere İhlas Suresi okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secde de yedi Fatiha, birer here İhlas ve Felak, Nas sureleri okunur. Yüzer kere istiğfar, Salavat-ı şerife, Ve havkale (La havle vela kuvvete illa billah) okunur.

Şaban Ayı 27. Gece Namazı 2026'da Ne Zaman Kılınacak?

Hicri takvime göre 26 Şaban 1447 Miladi takvimde 14 Şubat 2026 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Geceler bir karşılama olarak atfedildiği için 26 gecesini 27 gecesine bağlayan gece ilgili namaz kılınır. Yani Şaban Ayı 27. Gece Namazı 2026'da 14 Şubat Cumartesi akşamı kılınacaktır. iddeforg

Şaban ayının fazileti nedir? Kısaca: Şaban ayı, Müslümanlar için yalnızca bir takvim ayı değil; aynı zamanda kalbin arındığı, niyetlerin tazelendiği ve Ramazan'a hazırlığın derinleştiği bir zaman dilimidir. Bu ayda yapılan ibadetlerin, edilen duaların ve gösterilen hassasiyetin Allah katında karşılıksız kalmayacağına inanılır.