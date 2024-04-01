Sabahları kuru üzüm yemek işte bu kadar faydalı! 21 tane kuru üzüm yiyin... Bakın ne işe yarar?
Bilim insanları, M.Ö 2000 yılından günümüze kalmış olan tarihi eserler ve bitki kalıntılarını inceleyince üzüm türevi meyvelerin o dönemlerde bile sıklıkla tüketildiğini gördü. Bu kuru meyve, vitamin, lif ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Peygamber Efendimiz tarafından da tavsiye edilen kuru üzüm, 21 tane tüketildiğinde etkisini gösteriyor. İşte sabahları kuru üzümden 21 tane yemek bakın ne işe yarıyor.
Eğer üzümleri bir gece önceden suda bırakıp bu şekilde tüketirseniz, faydası daha da artıyor. Peki, her gün tüketirseniz vücudunuzda neler mi olur? Hadi öğrenelim:
Karaciğer ve bağırsaklarınız toksinlerden temizlenir.
İçerdiği lif sayesinde, kuru üzüm suda bırakıldıktan sonra tüketilince bağırsak hareketlerini düzenliyor ve sindirim sisteminin çok daha kolayca boşaltılması sağlanıyor. Gün içerisinde her türlü ortamdan vücudumuza aldığımız toksinlerin de bu vesileyse atılması sağlanıyor.
Daha Enerjik olursunuz.
Suda beklemiş kuru üzümler, enerji seviyenizi tüketildikten kısa bir süre sonra arttırır ve diğer ürünler gibi hemen kaybolmaz. Ayrıca içerdiği lif sizi uzun süre tok tutar. Özellikle spor yapıyorsanız, kuru üzümü suda bekletip tüketmek gereksiz kalorilerden kaçınarak tok kalmanızı sağlar.
Kolesterolünüz düşer ve tansiyonunuz dengelenir.
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Lif zenginliğinin yanında potasyum ve antioksidan açısından da zengin oluşu kolesterol seviyenizin düşmesine ve tansiyon düzensizliğinizin ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca kalp damar hastalıklarının riski büyük ölçüde düşer.
Ayrıca 21 adet kuru üzüm yemek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) çok sevdiği alışkanlıkları arasında yer alır.
Sünnet olmasının yanı sıra kuru üzüm tüketmek, birçok sağlık sorununa da iyi gelir.
Üzümün kurutulması sonucu elde edilen bu meyve, sabahları düzenli tüketilmelidir. İç organlardan tutun vücudun sistemlerine kadar etki edebilen kuru üzüm, hastalıklarla savaşır.
Tüm faydalarını göz önünde bulundurarak şunu da söylemek zorundayız. Kuru üzüm ve içerdiği tüm tarifler vücudunuzu toksinlerden temizler ve daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar ancak bir ilaç değildir.
Tüm sağlık sorunlarınız için ilk tavsiyeyi doktorunuzdan aldıktan sonra bir besin desteği olarak kuru üzüm tüketebilirsiniz ancak tıbbi tedavi yöntemlerini de ihmal etmeyin.
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