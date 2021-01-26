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Yerel Sabaha karşı 5 ilde operasyon! Onlarca gözaltı var
Yerel

Sabaha karşı 5 ilde operasyon! Onlarca gözaltı var

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 08:02:00 - 2021-01-26 08:04:27
Sabaha karşı 5 ilde operasyon! Onlarca gözaltı var

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye finansal destek sağlayan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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