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Sabah kahvaltısı için şahane bir öneri: Patates tostu

Güne lezzetli bir kahvaltıyla başlamayı kim istemez ki! Her sabah aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız; size farklı bir önerimiz var.

18 Haziran 2019 Salı 09:01
Sabah kahvaltısı için şahane bir öneri: Patates tostu

Kahvaltı yapmak sağlığımız için son derece kıymetlidir. Günün en kıymetli öğünü olan kahvaltıyı hızlıca geçiştirmek ise alınan fazla kilolardan bir türlü kurtulamamanın ilk sebebidir. Her sabah aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız size farklı önerimiz var.

Patates tostu

Malzemeler:

  • 3 adet patates
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı kaşar peyniri ya da arzu ettiğiniz başka bir peynir
  • Tuz
  • Baharat 

Öncelikle patatesleri rendeleyip, elinizle suyunu güzelce sıkın.

Suyunu sıktığınız patatesleri bir kaseye alın.

Patateslerin üzerine yağ, yumurta, tuz, arzu ettiğiniz baharatlar ve rendelediğiniz peyniri ilave edin.

Patatesleri güzelce karıştırın.

Bu arada tost makinenizi ısıtın.

Tost makinenizin içiresine yağlı kağıt serin üzerine hazırladığınız karışımı yayın.

Aynı şekilde tostun üzerine de yağlı kağıt serin.

Patatesler iyice kızarana kadar tost makisinde karışımı tutun.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:01
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