  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sabah işe giden kadına dehşeti yaşattı! Arkasından yaklaşıp...
Gündem

Sabah işe giden kadına dehşeti yaşattı! Arkasından yaklaşıp...

Adana'da sabah işe giden kadına arkadan yaklaşıp ağzını kapatarak, içinde 2 bin lira ve 2 çeyrek altın olan çantasını gasp eden zanlı, polisin çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 10:53:00 -
Sabah işe giden kadına dehşeti yaşattı! Arkasından yaklaşıp...

Adana'da sabah işe giden kadına arkadan yaklaşıp ağzını kapatarak, içinde 2 bin lira ve 2 çeyrek altın olan çantasını gasp eden zanlı, polisin çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

 

İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Leyla A.’yı (48) sokakta takip eden bir kişi, kadının arkasından yaklaştı. Şüpheli, arkasından sarıldığı Leyla A.’nın kolundaki çantayı almaya çalışınca, kadın bağırarak yardım istedi. Şüpheli ise eliyle kadının ağzını kapatıp, çantayı da alarak kaçtı.
Leyla A.’nın ihbarıyla, olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından 21 kaydı bulunan Aykut D. (23) olduğunu tespit etti.

Polis, zanlının içindeki 2 bin TL ile 2 çeyrek altını aldığı çantayı arkadaşı Mert Y.’ye (26) verdiğini belirledi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, zanlıları saklandıkları adrese yapılan baskınlarla yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut D. tutuklandı, Mert Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uğur

Hırsızlığın cezası el kesmektir, asmak değil.

Gültekin

Bu tür olaylar devam ediyorsa, yasalarımızın yetersiz oluşunu ve acizliğini gösteriyor. Siyasi irade bunların tekrarını önlemek için caydırıcı yasal düzenlemeleri yapmıyorsalar, en az bu olayları yabanlar kadar suçlu olduklarını düşünüyoruz. Hükümetimiz her alanda halkın huzuru, güvenliği ve geleceği ile ilgili her alandan mesüldür, bunun için oy veriliyor, aldıkları oyların hakkını vermeleri gerekir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23