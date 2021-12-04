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Gündem Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar
Gündem

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, dikkatleri üzerine çeken bugünkü yazısında "Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:14:00 -
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'ye musallat olanlar zaman zaman çok etkililer. Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar" dedi.

Barlas, Çin'in gökdelenleriyle, metrolarıyla, havalimanlarıyla dünyayı imrendirmeye başladığını vurguladığı yazısında, "Şimdi Türkiye'ye gelirsek...Türkiye de Çin'in geçtiği yolların hemen hepsinden geçti. 'Karma ekonomi' adı altında yarı sosyalist modeli bile uyguladık. Ve Turgut Özal'la dünya rekabetine ve konvertibiliteye açıldık" ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı, "Ama şimdi başımızda doların artması ve bir türlü düşürülemeyen enflasyon var. Acaba Çin'in son dönemde uyguladığı modeli uygulayıp ekonomiyi büyütmek, Türk Lirası'nın değerini yükseltmek ne kadar zamanda mümkün olacak?" diye devam etti.

Türkiye'ye 'musallat' olunduğunu kaydededen Mehmet Barlas, "Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar. Bu sürecin sonunu heyecanla bekliyoruz" dedi.

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Yorumlar

Amerikan malı CHDPKK

Amerika bize Askeri Ekonomi konusunda Ambargo uygular ken kırıntılarını uşaklarını itlerini ihraç ederken çok cömert be iktidarı indirmek Tayip Erdoğan nı devirmek için itlerine en büyük kemiği desteği vereceğini bile söylüyor lar
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misafir

Sıkıntı içimizde genelimizde. para ile para kazanma yolu tutmaktır. Sürekli döviz talep eden kişiler de sıkıntı var. Döviz mevduatı 260 milyar dolara yükselmiş. Ülkesini düşünen bu zamanda bundan faydalanmak istemez. Bunların neticesinde kötüye giden ekonomi olunca ağızlarından hükumetin beceriksiz olduğunu söylemekten de geri durmazlar.
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