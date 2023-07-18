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Gündem Sabah edebiyat akşam şatafat! Fatih Portakal'dan soğan alamayanlara (!) otel reklamı
Gündem

Sabah edebiyat akşam şatafat! Fatih Portakal'dan soğan alamayanlara (!) otel reklamı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 15:15:00 -
Sabah edebiyat akşam şatafat! Fatih Portakal'dan soğan alamayanlara (!) otel reklamı

"Millet aç, tencere kaynamıyor, soğan bile alınamıyor" tarzı eleştirilerle gündeme gelen ve işçi emekçi edebiyatı yapan Fatih Portakal takipçilerine lüks otel reklamı yaparak onları otelde tatil yapmaya çağırdı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Fondaş medyanın algı operatörlerinden Fatih Portakal yeni bir skandalla gündemde. Öyle ki Portakal, kendi tarafında da tepkileri üzerine çekti.

"Millet aç, tencere kaynamıyor, soğan bile alınamıyor" tarzı eleştirilerle gündeme gelen ve işçi emekçi edebiyatı yapan Fatih Portakal takipçilerine lüks otel reklamı yaparak onları otelde tatil yapmaya çağırdı.

Datça’da gittiği bir mekanın görsellerini paylan Portakal şu ifadeleri kullandı:

“Datça’da harika bir mekan… Hem otel hem restoran. Akdeniz’e karşı doyumsuz bir gün batımı… Karşıda Yunan adası Simi. Yormayan müzikler… İştah açıcı bir mutfak… İyi ki buradayım.”
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Portakal, solakların da tepkisini çekti

Solak gazeteci Zafer Arapkirli, Fatih Portakal’ın lüks tatiline ve otel reklamına sinirlendi.

İsim vermeden Portakal'ın paylaşımını 'Görgüsüzlük' ve Ahlaksızlık' olarak yorumlayan Arapkirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu kaydetti:

"Kaç para aldın Portakal?"

Fatih Portakal'ın otel reklamına vatandaşların yaptığı yorumlarda dikkat çekti.

Vatandaşlar, Fatih Portakal'a  "Kaç para aldın Portakal?" ifadeleriyle reklamın değerini sordu.

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