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Gündem Sabah bahçesine girince öyle bir şey gördü ki! Hayatının şokunu yaşadı
Gündem

Sabah bahçesine girince öyle bir şey gördü ki! Hayatının şokunu yaşadı

Mersin'de komşusunun haber vermesiyle bahçesine giden 50 yaşındaki Fatih Yalın, gördüğü manzarayla hayatının şokunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 11:26:00 -
Sabah bahçesine girince öyle bir şey gördü ki! Hayatının şokunu yaşadı

Duyanlara şaşkınlık veren olay Mersin'de yaşandı. Limon bahçesindeki 600 ağacın kesildiğini gören Fatih Yalın "Kim, neden böyle bir şey yapar? Hangi vicdan bu ağaçlara kıyar?" ifadelerini kullandı.

Olay, 9 Kasım günü sabah saatlerinde Bazön köyünde meydana geldi. Fatih Yalın'a ait 5 dönüm arazi üzerine ekili 7 yaşındaki 600 limon ağacı kökünden testere ile kesildi. Komşusunun verdiği haber üzerine bahçeye giden Yalın, manzara karşısında şoke olup, jandarmaya haber verdi. Bölgede inceleme yapan jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"600 ağaçtan birkaç tane kalmış"

Bahçesine geldiğinde gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Fatih Yalın, "Sabah yan bahçeye gelen komşumuz ağaçların kesili olduğunu fark edince arayıp haber verdi. Hemen bahçeye geldik. 600'den fazla ağacımızın neredeyse hepsi kesilmiş. Birkaç ağaç ayakta kalmış. Görünce dünyalar başıma yıkıldı. Jandarmayı aradık, inceleme yaptılar. Bunu yapan vicdansızların bulunarak, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. 

"İlk defa para kazanacaktım"

Ata yadigarı bahçedeki ağaçlarının kesildiğini anlatan Yalın, "Bu bahçeye çocuğum gibi baktım, ağaçlara her gün ilgi gösterdim. Üzerinde meyve olan ağaçlarım kökünden kesildi. Bu nasıl bir vicdansızlık? Keşke arabama, bana zarar verselerdi de bu ağaçlara kıymasalardı. 7 yaşındaki ağaçlar, meyve verme yaşına gelmişlerdi. İlk defa bu sene para kazanacaktım. Şimdi yeniden ekeceğim, en az 10 yıl geri gittim. Kim, neden böyle bir şey yapar? Hangi vicdan bu ağaçlara kıyar?" diye konuştu. 

 

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Yorumlar

Mehmet Altınkurt

Bu namusuz ve kalleş kişi yakalanıp en ağır cezayla cezalandırılmalı ve bu adamın zararı da ödetilmeli..Bu kadar kötü olabilmeyi insan olanın aklı almıyor maalesef..

Abdullah Kul

Allah yapanları yaptıranları kahretsin.
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