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Ekonomi Saat&Saat, WWF’in “Dünya Saati” etkinliğine katılıyor
Ekonomi

Saat&Saat, WWF’in “Dünya Saati” etkinliğine katılıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-26 09:49:00 -
Saat&Saat, WWF’in "Dünya Saati" etkinliğine katılıyor

Saat&Saat, WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek için düzenlediği Dünya Saati etkinliğine elçilik yapmaktan gurur duyuyor. Ülkemizde WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği Dünya Saati 23 Mart Cumartesi günü, 'Dünya İçin Bir Saatini Ver' sloganıyla düzenleniyor. Saat&Saat, tüm çalışanlarına Cumartesi saat 20.30'da ışıklarını kapatma çağrısı yaparak ve sürdürülebilir bir dünya için WWF'in önerilerini duyurarak iklim krizi ve gezegenimizin geleceği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, sürdürülebilir bir gelecek için sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl da gezegenin içinde bulunduğu iklim krizine dikkat çekmek için WWF’in 2007’den bu yana sürdürdüğü Dünya Saati uygulamasına katılan Saat&Saat, tüm Türkiye genelindeki çalışanlarına bir saatliğine ışıklarını kapatma çağrısı ve WWF’in doğa ile ilgili önerilerini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla, iklim krizi ve doğa kayıplarına karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan Saat&Saat, tüm saat tutkunlarını da bu etkinliğin bir parçası olmaya davet etti. Sadece 1 saatlik elektrik kullanımını azaltmanın yanı sıra WWF’in Dünya Saati uygulamasına katılmak için önerdiği aktivitelere de çağrı yapan Saat&Saat, balkonda sebze yetiştirebileceğini, doğa ile ilgili bir belgesel izlenebileceğini, doğada sevdikleriyle vakit geçirebileceğini, doğayla ilgili kitap okuyabileceğini ya da doğa temizliği yapıp ağaç dikebileceğini önererek, herkesi gezegenin geleceği ile ilgili adım atmaya davet etti.

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