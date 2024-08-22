Saat&Saat Şık ve Özgün Takı Modellerini Keşfetmeye Davet Ediyor

Günlük şıklıktan özel davetlere, her kombinle mükemmel bir tamamlayıcı olarak kullanılabilecek takılar; stilinize zarif ve modern bir dokunuş katıyor. Minimalist çizgilerden gösterişli detaylara kadar geniş bir yelpazede sunulantasarımlar, tarzıyla fark yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor.

Emporio Armani erkek çelik bileklik, zamansız tasarımıyla kombinlerinizi tamamlıyor. Sofistike ve dikkat çekici tasarımlı bileklik markanın ikonik logosunu taşıyor. Emporio Armani ile İtalyan şıklığı bileklerinizi sarsın. Ürün kodu: AJEGS2435-040

Calvin Klein kadın bileklik modeli, minimalist ve şık görünümüyle dikkat çekiyor. Metalik gri geniş tasarımıyla sade ama iddialı bir stile sahip olan bileklik, Calvin Klein'in özgün marka kimliğini taşıyor. Ürün kodu: CKJ35000640



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Diesel siyah boncukları, metalik gri detaylarla buluşturan erkek bileklik modeli, yalın ve iddaalı tasarımıyla şıklığınızı tamamlıyor. Ürün kodu: DJDX0847-040

Fossil çelik kadın bileklik; vintage tasarımıyla geçmişin zarafetini günümüze taşıyor. Altın ve metalik gri renklerin kombinasyonuyla oluşturulmuş bu özgün bileklik modeli, her renkte saat ve takılarla mükemmel uyum sağlıyor. Ürün kodu: JF04349-998

Guess kadın bileklik modeli, trend ve cesur tasarımın en güzel örneği. Taşlarla bezeli kalp figürüyle tamamlanan bu altın renkteki çelik kadın bileklik, ışıltısıyla göz kamaştırıyor. Ürün kodu: JGUJUBB04014JWYGWHS

İkonik tarzıyla dikkat çeken Lacoste erkek bileklik modeli, altın rengi dinamik tasarımıyla öne çıkıyor. Lacoste’un sportif tasarım anlayışını, şıklıkla buluşturan bileklik, tarzınıza özgün bir dokunuş kazandırıyor. Ürün kodu: LACJ2040124

Altın renginde tasarlanan Michael Kors “premium” kadın bileklik modeli her detayıyla göz alıcı bir tasarım sunuyor. Lüks moda anlayışının bir simgesi olan bu benzersiz tasarıma sahip bileklik modeli, markanın ikonik amblemini tasarımın içinde barındırıyor. Ürün kodu: MKJ835700-710

Philipp Plein'in erkek bileklik modeli, asi bir tarzın simgesi! Metalik gri ve siyah renklerin mükemmel uyumunu, bileği saran deri kayış ve metalik gri renkteki kuru kafa motifi tamamlıyor. Ürün kodu: PJYEA13BU

Tommy Hilfiger metalik gri erkek bileklik modeli, çelik yapısı ve modern tasarımıyla sportif bir şıklık sunuyor. Hasır görünümdeki bileklik, markanın logosuyla tamamlanıyor. Ürün kodu: THJ2790520