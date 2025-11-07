Saat&Saat 2025 yılında 8 ödülle başarısını taçlandırdı

Yaratıcı bakış açısı, yenilikçi iletişim dili ve toplumsal duyarlılığıyla fark yaratan Saat&Saat, yılın ilk yarısında Brandverse Awards’ta kazandığı 5 ödülün ardından, The Hammers Awards ve Gigi Awards’ta elde ettiği 3 yeni ödülle başarısını perçinledi.

Sosyal sorumluluk vizyonuyla öne çıkan Saat&Saat, bu yıl The Hammers Awards’ta, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü kapsamında verilen “Sürdürülebilirlik ve KSS Alanlarında Optimum Bütçe ile Harikalar Yaratanlar” kategorisinde Bronz Ödülün sahibi oldu.

Yaratıcı üretim ve etkileyici hikaye anlatımına verdiği önemle sektörde fark yaratan Saat&Saat,

Pazarlama İletişimcileri Derneği öncülüğünde düzenlenen Gigi Awards’ta ise büyük bir başarıya imza attı. Saat&Saat’in dikkat çeken kısa filmi “Saat Kullanmayı Beceremedik”, film kategorisinde hem En İyi Kurgu hem de En İyi Film ödüllerine layık görüldü.

Saat&Saat Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Berfin Kaplan Albayrak: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025 yılında da kazandığımız ödüllerle; yenilikçi yaklaşımımızı, sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızı ve iletişim gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Güçlü hikaye anlatımımız, stratejik iletişim kabiliyetimiz ve topluma değer katma vizyonumuzla, sektördeki lider konumumuzu her geçen yıl daha da pekiştiriyoruz.” dedi.