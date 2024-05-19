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Dünya Saatlerdir ulaşılamıyor! AB'den Reisi hamlesi
Dünya

Saatlerdir ulaşılamıyor! AB'den Reisi hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-05-19 21:01:00 -
Saatlerdir ulaşılamıyor! AB'den Reisi hamlesi

Avrupa Birliği (AB), helikopter kazası geçirmesinin ardından saatlerdir kendisinden ve beraberindekilerden haber alınamayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için harekete geçti.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın yardım talebi üzerine helikopter kazası nedeniyle Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti'nin aktive edildiğini duyurdu.

"Yakından izliyoruz" mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB üye ülkeleri ve ortaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz." mesajını paylaştı.

Reisi’yi taşıyan helikopterin kazaya uğraması

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.
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