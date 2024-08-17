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Gündem Saatler 03.02’de eller semaya açıldı
Gündem

Saatler 03.02’de eller semaya açıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 07:41:00 -
Saatler 03.02’de eller semaya açıldı

7 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25’inci yılı dolayısıyla gerçekleşen anma programında eller semaya açıldı, hayatlarını kaybeden vatandaşlar anıldı.

7 Ağustos 1999 tarihinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi’nin 25’inci yılındaki anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda devam etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, saatler 03.02'yi gösterdiğinde ellerin semaya açılarak depremde hayatlarını kaybedenler için dua edilmesiyle son buldu.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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