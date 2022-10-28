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Yaşam Saat kaça kadar EFT havale yapılır? Resmi tatillerde para gönderimi yapılıyor mu?
Yaşam

Saat kaça kadar EFT havale yapılır? Resmi tatillerde para gönderimi yapılıyor mu?

28 Ekim-29 Ekim tarihlerinde bir buçuk günlük resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatil sebebiyle bankacılık işlemlerinin ne zamana kadar yapılabileceği araştırılıyor. Peki, bankalar ne zaman saat kaça kadar açık? Para gönderimi ne zamana kadar yapılacak? Bankalar resmi tatillerde para gönderimi yapıyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-10-28 09:25:00 -
Saat kaça kadar EFT havale yapılır? Resmi tatillerde para gönderimi yapılıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle her yıl bir buçuk günlük resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatil sebebiyle vatandaşlar ‘EFT saat kaça kadar yapılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Saat kaça kadar EFT havale yapılır? Resmi tatillerde para gönderimi yapılıyor mu?

Resmi tatil sebebiyle 28 Ekim Cuma günü bankalar 13.00’e kadar işlem yapacak. Bazı bankalar ise 12.30’da mesailerini noktalayacaklar. EFT ve Havale işlemleri yerine 7/24 aktif olan FAST işlemi yapılabiliyor. FAST ile resmi tatil günlerinde ya da mesai bitiminin ardından para gönderim işlemi yapmanız mümkün.

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