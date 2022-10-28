Cumhuriyet Bayramı sebebiyle her yıl bir buçuk günlük resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatil sebebiyle vatandaşlar ‘EFT saat kaça kadar yapılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Saat kaça kadar EFT havale yapılır? Resmi tatillerde para gönderimi yapılıyor mu?

Resmi tatil sebebiyle 28 Ekim Cuma günü bankalar 13.00’e kadar işlem yapacak. Bazı bankalar ise 12.30’da mesailerini noktalayacaklar. EFT ve Havale işlemleri yerine 7/24 aktif olan FAST işlemi yapılabiliyor. FAST ile resmi tatil günlerinde ya da mesai bitiminin ardından para gönderim işlemi yapmanız mümkün.