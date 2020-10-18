Saat 21.00 olunca evlerine koşturdular! Fransa'da sokaklar boşaldı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısının artması nedeni ile kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı.

Başkent Paris'in gün boyunca kalabalık olan sokakları, yasağın başlama saatlerine yakın tenhalaşmaya başladı. Paris sakinleri, yasağın başladığı saat 21.00 itibarı ile evlerine dönmek için koşuşturdu.

Yasağın başlamasından sonra ise, sokaklarda en çok evsizler, göçmenler ve temizlik görevlileri göze çarptı.

Sokağa çıkma yasağına uyulması için, belediye güvenlik görevlilerinin beraberinde hükümet 12 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 4 hafta süreliğine yürürlüğe girdi.

Fransa'da, dün açıklanan 32 bin 427 yeni vakayla, salgının başlangıcından beri ülkede ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 90 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 33 bin 392'ye yükseldi.

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,1'e ulaştı.