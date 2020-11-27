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Gündem Saat 03:00-04:00 gibi geldiler! İsviçre Türk Toplumu Başkanı Yıldız’ın evine PKK’lılar saldırdı
Gündem

Saat 03:00-04:00 gibi geldiler! İsviçre Türk Toplumu Başkanı Yıldız’ın evine PKK’lılar saldırdı

İsviçre'deki Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun ve MÜSİAD İsviçre Şubesi’nin Başkanı Şeref Yıldız’ın evi, terör örgütü PKK yandaşları tarafından sabaha karşı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:26:00 -
Saat 03:00-04:00 gibi geldiler! İsviçre Türk Toplumu Başkanı Yıldız’ın evine PKK’lılar saldırdı

Bira şişelerine doldurdukları kırmızı boyaları evin penceresine ve duvarlarına fırlatan PKK yandaşları, duvarlara da çirkin ifadeler yazdıktan sonra park halindeki araçlara da kırmızı boyalarla zarar verdi. Yıldız'ın terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı biliniyordu. Yıldız saldırıyı kınarken, İsviçre polisi de saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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