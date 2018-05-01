Saadet'ten olaylı pankarta açıklama geldi!

Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını belirterek, "Pankartımız çok dikkat çekti. Sağ cenahtan 1 Mayıs'a katılımlar az olduğu için Saadet Partisi olarak geniş katılımımız dikkat çekti. Pankarttaki 'A'yı aykırılığın 'A'sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk. Eski Başbakanımız Sayın Erbakan emeğin hakkını bu millete fazlasıyla vermişti. Biz her zaman emekçinin yanındayız. Biz sol ve sağ gibi kavramlar gözetmiyoruz bazı arkadaşlar gibi" diye konuştu.

Saadet Partisi'nden 'anarşizm sembollü' 1 Mayıs pankartı