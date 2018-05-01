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Saadet'ten olaylı pankarta açıklama geldi!

Zonguldak’taki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Saadet Partisi, “İşçiyi yaşat ki devlet yaşasın” pankartı taşıdı. Pankarttaki ‘A’ harflerinin yerine anarşizmin sembolü kullanıldı. Gelen yoğun eleştiriler üzerine Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Mehmet Püren "Aykırılığın 'A'sını kullandık. Farklı olmasını istedik" dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 22:29
Saadet'ten olaylı pankarta açıklama geldi!

Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını belirterek, "Pankartımız çok dikkat çekti. Sağ cenahtan 1 Mayıs'a katılımlar az olduğu için Saadet Partisi olarak geniş katılımımız dikkat çekti. Pankarttaki 'A'yı aykırılığın 'A'sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk. Eski Başbakanımız Sayın Erbakan emeğin hakkını bu millete fazlasıyla vermişti. Biz her zaman emekçinin yanındayız. Biz sol ve sağ gibi kavramlar gözetmiyoruz bazı arkadaşlar gibi" diye konuştu. 

Saadet Partisi'nden 'anarşizm sembollü' 1 Mayıs pankartı

   

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 22:29
  1. Zonguldak
  2. Mehmet Püren
  3. Saadet Partisi

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