Saadet'ten anarşist pankart açıklaması!

Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığı, dün Zonguldak'ta gerçekleştirilen 1 Mayıs'a katılmıştı. Saadet Partisi üyelerinin kortejde açtığı anarşizm sembollü “İşçiyi Yaşat ki Devlet Yaşasın” pankartı dikkat çekmişti.



SAADET’TEN AÇIKLAMA



Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını söyledi. Bu yıl daha geniş bir katılım gösterdiklerini ve pankartlarının çok dikkat çektiğini ifade eden Püren, "Pankartımız çok dikkat çekti. Pankarttaki 'A'yı aykırılığın 'A'sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk.'' dedi.