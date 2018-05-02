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Saadet'ten anarşist pankart açıklaması!

Saadet Partisi üyelerinin kortejde açtığı anarşizm sembollü pankart dikkat ve tepki çekmişti. Partinin Zonguldak yönetiminden pankartla ilgili açıklama geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:39
Saadet'ten anarşist pankart açıklaması!

Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığı, dün Zonguldak'ta gerçekleştirilen 1 Mayıs'a katılmıştı. Saadet Partisi üyelerinin kortejde açtığı anarşizm sembollü “İşçiyi Yaşat ki Devlet Yaşasın” pankartı dikkat çekmişti.

SAADET’TEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını söyledi. Bu yıl daha geniş bir katılım gösterdiklerini ve pankartlarının çok dikkat çektiğini ifade eden Püren, "Pankartımız çok dikkat çekti. Pankarttaki 'A'yı aykırılığın 'A'sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk.'' dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:39
  1. Zonguldak
  2. Saadet Partisi
  3. Anarşist
  4. 1 mayıs

YORUM YAZ

  • ADAMGİBİ DÜŞÜNADAMGİBİ DÜŞÜN28 dk önce
    K AYKIRILAR BU ÜLKENİN PETROLERİNİ BATIYA VERDİ DEDELERİ TORUNLARI BU ÜLKEDE ERBAKAN HOCANIN ATIĞI TEMELERİ MECLİSE GETİRİP DALGA GEÇİP O SAMİMİ MÜSLÜMANIN ŞEVKİNİ KIRANLARIN SEMBOLERİNİ TAŞIYIN DEMEKİ ZALİM EN İYİ ÖĞRETMENBU MİLLET 2002 DE O PARASI GİTMESEYDİ ADAM OLMYACAKTIBİN NASİATAN İYİDİR BİR MUSUBET KİMİN ADAM KİMİN KOLYUK SEVDASIOLDUĞU ÖĞRENİLDİ O HERBAKANIN O SAMİMİ MÜSLÜMANINOPKKYA YARDIM DESTEKOLANLARIN YANINDA DURMANIN Bİ HESABI OLACAK
  • yazıYORUMyazıYORUM58 dk önce
    ... senin için sağ sol yoktuda yıllardır ne halt etmeye milli görüş milli görüş diye böğürüp milletin bir kesimini dinsiz imansız ilan ettiniz. Madem sağ sol diye bir derdiniz yok ne b..k yemeye sol jargonlı semboller kullandınız, sırf dikkat çekmek için bunu yaptıysanız siz yarın öbür gün dikkatleri çekince Temel abiniz gibi olmadık yerlerde olmadık işlerede kalkarsınız!
  • aliali44 dk önce
    SAADET ... HER ÖNÜNE GELENE GÖZ KIRPIYO
  • Mehmet TanriverdiMehmet Tanriverdi37 dk önce
    Saadet partisiyle yatiyor onunla kalkiyorsunuz.Alcakliga bir son verin isterseniz.
  • haydahayda1 sa önce
    bak hele ,,,
  • MBMB34 dk önce
    ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK.
  • dikendiken55 dk önce
    daima saadet
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