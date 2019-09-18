Saadet'ten af açıklaması! 'Erdoğan ile...'

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatırken "Af hazırlığı var" mesajında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin detayları Habertürk televizyonunda Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında anlattı. Karamollaoğlu, af yasası ile ilgili bir hazırlık yapıldığı kanaatinin oluştuğunu ifade etti.

"Af hazırlığı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bugün 150 bin civarında KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmış insan var. Ayrıca farklı kanaatlerle ceza görmüş veya itham altında insan var. Bunların içinde mahkemeye gidip masum olduklarını ispat edip görevlerine dönemeyenler var" dediğini aktaran Saadet lideri Karamollaoğlu, "Başka işle uğraşamıyorlar. Ben 'Bunun üstesinden gelinmesi lazım, bunu yapacak olan sizsiniz, bu af yoluyla da olabilir. Kendiniz birtakım çalışmalar yapıyorsunuz, bu mağduriyetlerin gecikmeden giderilmesine ihtiyaç var' dedim. Kesin olarak bir ifade kullanmamasına rağmen bu konuda birtakım hazırlıkların yapıldığı intibaı bende doğdu" açıklamasında bulundu.