Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte “İsrail ile ticaret” gerçekleri

Başta Saadet Partililer ve Yeniden Refahlılar olmak üzere bazı kesimler Türkiye’nin İsrail ile ticari anlaşmalara devam ettiği, devletin İsrail’e başta askeri ekipman olmak üzere birçok ürün gönderdiğini iddia etti.

Seçim sürecinde patlayan bu iddialar ile AK Parti’ye oy kaybettirmeyi başaran kitleye yazar Cüneyt Sezer’den geldi.

Katıldığı internet canlı yayınında Sezer, Türkiye’nin ticaret gerçeklerini anlattı.