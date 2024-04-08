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Gündem Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte “İsrail ile ticaret” gerçekleri
Gündem

Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte “İsrail ile ticaret” gerçekleri

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:15:00 -

Yazar Cüneyt Sezer, Türkiye ile İsrail arasında özellikle askeri ürün ticaretinin devam ettiği iddialarına ilişkin çok net açıklamalarda bulundu.

Başta Saadet Partililer ve Yeniden Refahlılar olmak üzere bazı kesimler Türkiye’nin İsrail ile ticari anlaşmalara devam ettiği, devletin İsrail’e başta askeri ekipman olmak üzere birçok ürün gönderdiğini iddia etti.

Seçim sürecinde patlayan bu iddialar ile AK Parti’ye oy kaybettirmeyi başaran kitleye yazar Cüneyt Sezer’den geldi.

Katıldığı internet canlı yayınında Sezer, Türkiye’nin ticaret gerçeklerini anlattı.

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