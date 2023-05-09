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Siyaset Saadetliler her gün yaptıklarıyla bir önceki günü aratıyor!
Siyaset

Saadetliler her gün yaptıklarıyla bir önceki günü aratıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 19:18:00 -
Saadetliler her gün yaptıklarıyla bir önceki günü aratıyor!

Saadet Partisi'nin kadın görevlileri, Halkçı Liseliler adlı din karşıtı grupla omuz omuza poz verdi.

Başörtüsü serbestliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran, inanan kadınların örtüsüne, "1 metrelik bez parçası" diye hakaret eden, aradan geçen yıllardan sonra, "helalleşme" çıkışıyla gündeme gelip, yine başörtüsü karşıtlığı yaparak TBMM'deki Anayasal düzenlemeye engel olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı Saadetliler, her gün yaptıklarıyla bir önceki günü aratıyor.

Saadet Partililer bu sefer, okullardaki İslami konferansları "gericilik" olarak niteleyen, anlatılan dini konulara ise "zehir" diyen 'Halkçı Liseliler' adlı oluşum ile omuz omuza poz verdi.

Saadet Partisi'nin son eylemine de sosyal medyada tepki yağdı.

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