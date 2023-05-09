Başörtüsü serbestliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran, inanan kadınların örtüsüne, "1 metrelik bez parçası" diye hakaret eden, aradan geçen yıllardan sonra, "helalleşme" çıkışıyla gündeme gelip, yine başörtüsü karşıtlığı yaparak TBMM'deki Anayasal düzenlemeye engel olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı Saadetliler, her gün yaptıklarıyla bir önceki günü aratıyor.

Saadet Partililer bu sefer, okullardaki İslami konferansları "gericilik" olarak niteleyen, anlatılan dini konulara ise "zehir" diyen 'Halkçı Liseliler' adlı oluşum ile omuz omuza poz verdi.

Saadet Partisi'nin son eylemine de sosyal medyada tepki yağdı.